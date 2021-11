Klubbdirektør vart latterleggjord då han prøvde å låne Haaland

sport

Hendinga fann stad like etter at jærbuen hadde vorte selt frå Molde til austerrikske Salzburg. Då hadde Jahn Regensburg i 2. Bundesliga fått auga opp for Haaland.

– Vi har speidarar i Austerrike og såg Haaland i ein av dei første kampane hans etter overgangen til Salzburg. Eg tok mot til meg og ringde ein i klubben for å høyre om han var tilgjengeleg for utlån, seier Keller i utgåva på onsdag av den tyske avisa Mittelbayerische Zeitung.

– Han lo høgt. Men det var verd forsøket, seier han vidare.

Haaland forlét Salzburg i januar 2020 til fordel for Borussia Dortmund. Der har han sidan pøst inn mål.

Den tyske stjerneagenten Volker Struth uttalte onsdag at han trur eit Haaland-kjøp neste år vil få ei totalramme på så mykje som 2,9 milliardar kroner.

– Eg trur overgangen vil finne stad i 2022. Haaland har ein utkjøpsklausul. Totalpakken med lønn i fem år og agenthonorar vil truleg liggje i området 250 til 300 millionar euro, seier Struth til Sport Bild.

(©NPK)