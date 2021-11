Noah Solskjær forlèt Noreg og freistar lykka i England

sport

Det opplyser Sogndal-trenar Erik Bakke til nettsidene til klubben.

Sonen til Ole Gunnar Solskjær, som er på lån frå eliteserieklubben Kristiansund, har spelt ni kampar for A-laget i år, og skal no vere klar for eit utanlandsopphald.

– Etter ønske frå Noah ville han no sjå seg om etter mogleg speletid andre stader. No reiser han til England og ser etter moglegheiter for førstelagsfotball utanfor ligasystemet, seier Bakke.

– Vi ønskjer Noah lykke til i England, og så er han alltid velkommen tilbake for å helse på oss her i Sogndal, avsluttar han.

(©NPK)