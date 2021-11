Spisskomet forlengde med Brann

sport

Det stadfestar eliteserieklubben sjølv på nettsidene sine.

Heggebø har notert seg for seks mål i Eliteserien denne sesongen, og dessutan to i 5-0-sigeren over Harstad i cupen. Han har starta alle seriekampar sidan han skåra i 3-2-sigeren over Sandefjord i august.

Frå midten av august til midten av september skåra 20-åringen i fire strake kampar.

No blir han Brann-spelar til 2025, ikkje 2023 som kontrakten han signerte tidlegare i år, tilsa.

– Det er utruleg herleg. Eg trivst veldig godt i Brann, og det er dette som er klubben min, seier Heggebø.

– Aune er ein hardtarbeidande og profesjonell spelar. Det har vore gøy å sjå utviklinga hans i år, i tillegg er det ekstra fint at det er ein lokal spelar, seier sportsleg leiar i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

Han har òg fått to kampar for Noregs U20-landslag denne hausten. Heggebø har tidlegare vore lånt ut til Øygarden både i 2019 og 2020.

