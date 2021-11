Flint-protest avvist – Riises lag rykkjer ned

sport

Det stadfestar Norges Fotballforbund på nettsidene sine fredag.

Det er doms- og sanksjonsutvalet som har vurdert Flints protest og komme til at Tønsberg-klubben ikkje kan givast medhald. Dermed blir resultatet i kampen mot Oppsal ståande med resultatet 1-2.

Flint protesterte fordi klubben meinte Oppsal hadde nytta ein spelar som ikkje hadde spelerett i den aktuelle kampen. Vidare vart det vist til at Oslo-klubben nytta fleire innbytarar enn lovleg.

Doms- og sanksjonsutvalet kom ikkje til same konklusjon. Flint-styremedlem Kjell Christian Andersen opplyser til TV 2 at klubben ikkje ankar avgjerda.

Endra startoppstillinga

I protesten viste Flint til at Oppsal gjorde dei fem tillatne byta under kampen, samtidig som det før kampstart vart gjort ei endring i startoppstillinga som var oppført på dommarkortet. Det meinte Flint at gav grunnlag for å hevde at Oslo-klubben gjorde i alt seks byte.

John Arne Riises klubb viste vidare til at motstandaren hadde nytta ein spelar som ikkje hadde spelerett. Doms- og sanksjonsutvalet peikar i uttalen sin på paragrafen i NFFs kampreglement som regulerer kva forhold som gjev ein spelar spelerett. Tilfellet i Flint-kampen fell ikkje under nokon av desse.

Dermed konkluderer utvalet med at alle Oppsal-spelarane som stod oppført i kamprapporten, anten som reservar eller i startoppstillinga, hadde spelerett.

Ingen regelbrot

Utvalet har samtidig sett på om andre forhold ved situasjonen som oppstod, kunne vere grunnlag for protest. Her blir det vist til ein konkret regel som omhandlar tilfelle der det blir gjort endringar i startoppstillinga før kampstart. Her heiter det at ved slike tilfelle blir ikkje tilgangen til å gjere byte under gongen i kampen redusert.

Dermed har Oppsal heller ikkje brote denne delen av regelverket.

«At Oppsal unnlot å informere dommeren om endringen i startoppstillingen som ble foretatt før kampstart, har ingen betydning for vurderingen av hvorvidt det foreligger protestgrunnlag i dette tilfellet. Unnlatelsen kan eventuelt følges opp av myndigheten som administrerer kampen, med sanksjonssak som mulig konsekvens. Det tilligger ikke Utvalget å ta stilling til dette i foreliggende protestsak», skriv utvalet.

John Arne Riise varsla etter nedrykket at han gir seg som Flint-trenar.

