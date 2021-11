Italiensk avis: – Dommaren gjorde feil

sport

– Dommaren gjorde ein feil, men det er mykje å jobbe med for Romas del. Mourinho søkte revansje etter 1-6-tapet for Glimt, men for å vere heilt ærleg klarte han ikkje det, skriv Gazzetta dello Sport.

Samtidig vel avisa å rette merksemda mot dei to straffesparka Roma kanskje skulle hatt, slik også Mourinho gjorde etter kampen.

– To straffer burde vorte gitt som følgje av at både Brede Moe og Morten Konradsen handsa i eigen boks, men dommaren gav det ikkje. Det er nemleg ikkje VAR før i ein finale. Og utan VAR er det inga moglegheit for å sjå hendingane i etterkant, skriv avisa vidare.

Avisa skriv vidare at berre éin spelar leverte godkjent – Stephan El Shaarawy. Han fekk 7 på børsen, medan Tammy Abraham og Henrikh Mkhitaryan berre fekk 4,5. Roma som ei eining fekk 5 av 10.

– Kontroversiell poengdeling, var overskrifta til Football Italia. Også dei trekte fram dei to situasjonane der Roma kanskje skulle hatt straffe.

(©NPK)