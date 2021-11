Lagkameratar gjer som Cologna – varslar karriereslutt

sport

Det opplyser Sveits' skiforbund på nettsidene sine.

Beskjeden om at sprintarane van der Graaf og Hediger gir seg, kjem berre dagar etter at den største langrennsstjerna til sveitsarane, Dario Cologna, varsla det same.

34 år gamle van der Graaf står med to verdscupsigrar i karrieren. Under ski-VM i Oberstdorf førre sesong tok ho sølvet på lagsprinten saman med Nadine Fähndrich.

Veteranen frå Davos skal ha vurdert å innstille karrieren tidlegare, men suksessen i Oberstdorf fekk henne etter seiande på andre tankar.

– Dette har lege i korta i lang tid, etter OL er det definitivt den rette augneblinken, seier van der Graaf i ei fråsegn.

34-åringen var i sommar ramma av koronasjukdom.

Jovian Hediger tok si førebels einaste pallplassering i verdscupen sist vinter. Då vart han nummer to på lagsprinten i Ulricehamn saman med Roman Furger.

