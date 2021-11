Mourinho rasa mot dommarane etter poengdelinga mot Bodø/Glimt

sport

Portugisaren sa ikkje noko om kva hendingar han meinte burde leidd til straffer, men var likevel svært oppgitt:

– Dommarane må forklare, men dei seier ikkje noko, sa Mourinho til Viasport etter kampen.

– Kva gjorde dommaren feil, spurde Viasports Jan Åge Fjørtoft på indre bane.

– Såg du kampen, svarte Mourinho syrleg, og bad Fjørtoft om å komme med si meining fleire gonger.

– Fortel meg. Kom igjen, du veit svaret, ikkje sant? Du såg det ikkje? Fortel meg kva du såg? Såg du det ikkje eingong på ein skjerm? spurde Mourinho vidare.

– Du meiner dommaren stal poeng frå dykk i dag?

– Sjølvsagt.

Og 58-åringen gav seg ikkje der:

– Dei er eit godt lag. Dei har gode spelarar, dei har to skot, skårar to mål og resultatet vart 2–2. Vi skulle hatt to straffer og hadde fire eller fem fleire sjansar til å skåre, sa portugisaren.

Kjetil Knutsen brukte ikkje nemneverdige krefter på å diskutere Mourinho etter kampen.

– Eg veit ikkje, men eg har ikkje merka så veldig mykje. Først og fremst så var det ein vaksen dommar utpå der. Viss du ser korleis benken deira heile tida angrip fjerdedommaren, og kva vi får lov til viss eg er ein halv meter utanfor linja. Det er eit spel, og det var det òg etter den første kampen vår, sa Knutsen.

(©NPK)