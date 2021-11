Petersen held likevel fram som landslagstrenar i innebandy

sport

Det stadfestar Noregs Bandyforbund i ei fråsegn til TV 2.

«Vi er glade for å kunne meddele at Norge nå reiser til VM i Finland med Johnny Petersen og hans team ved roret, skriv forbundet.

Fredag måtte Noreg melde inn årets VM-tropp i innebandy. Like før fristen gjekk ut, var Petersen med igjen etter han torsdag trekte seg i protest.

Torsdag sa han dette til VG:

– Eg kan stadfeste at eg har trekt meg. For det første kjenner eg at når eit forbund tilset meg som landslagssjef, vil eg seie det er eg som bestemmer kva spelarar eg vil ha med til eit VM.

Leiaren av NBFs innebandyseksjon Paal Saastad stadfestar at Petersen kan ta med seg dei spelarane han ønskjer utan innblanding frå forbundet.

– Vi har komme til den konklusjonen at kommunikasjonen med landslagsleiinga, om kva kriterium som skal liggje til grunn for uttak, ikkje har vore klar nok. Dette har medført denne uheldige prosessen som ikkje har vore oppbyggjande for omdømmet vårt.

