Sandviken gjorde historisk vedtak – nærmar seg Brann-samanslåing

Bergensklubben, som toppar tabellen i Toppserien for kvinner, jobbar for å bli ein del av Brann.

Torsdag vart det avhalde ekstraordinært årsmøte, der medlemmene skulle ta stilling til at Sandviken Toppfotball frikoplar seg frå Idrettslaget Sandviken. Alle stemmeføre stemde for oppløysing av avtalen.

Årsmøtet i Brann har allereie vedteke at klubben skal starte kvinnelag. No står det att berre at Idrettslaget Sandviken vedtek at Sandviken Toppfotball blir stilt fri.

Det siste blir tema i eit ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 11. november.

Sandviken styrer mot ligagull i norsk kvinnefotball denne sesongen, men tapte nyleg cupfinalen mot Vålerenga 1-2. Laget møter tabelljumboen Klepp søndag, og siger der gjer bergensarane til seriemeistrar for første gong.

