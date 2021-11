Solskjær håpar Lindelöf blir klar til byderbyet

sport

Lindelöf, som var involvert i 2-0-sigeren mot Tottenham i ligaen sist, måtte melde forfall i forkant av meisterligamøtet med Atalanta i midtveka.

I den kampen fekk Solskjær eit nytt tilbakeslag på skadefronten då Raphaël Varane gjekk ut med skade. Det var derfor knytt spenning til om Lindelöf ville bli klar til storkampen mot City. Utan svensken vil United berre ha Harry Maguire og Eric Bailly som tilgjengelege midtstopparar.

På pressekonferansen på fredag sa Solskjær at Lindelöf forhåpentleg blir klar.

– Det er eit tap for oss at Varane er skadd. Det er framleis tvil rundt Victor (Lindelöf), men vi håpar at han vil bli klar til i morgon, sa Solskjær.

– Eg vil forvente det, men eg kan ikkje love noko, sa han.

Forsvarstrear

Skulle svensken bli speleklar, kan det bli til at Solskjær bruker same oppskrift som i sigeren mot Tottenham. Då spelte United med tre stopparar for å gjere laget meir kompakt bakover.

Nordmannen fekk i ettertid ros frå ekspertar for formasjonsendringa. Han vart tvinga til å gå tilbake til ein forsvarsfirar då Varane forsvann ut med skade mot Atalanta.

«Det var eit mykje trongare United mot Tottenham enn mot Liverpool. Hola som rivalane deira blottla sist, var ikkje å sjå mot Tottenham», sa tidlegare United-back Gary Neville til Sky Sports etter kampen mot dei liljekvite.

Gode resultat

Solskjær snakka òg om tida etter det sure 0-5-tapet for Liverpool for to veker sidan. Han kjenner seg sikker på at United er klar til å halde fram den gode resultatrekkja laget har hatt sidan audmjukinga mot erkerivalen.

– Vi har bevega oss bort frå Liverpool-kampen. Vi har fått gode resultat i det siste. Vi må gå inn i City-kampen og tenkje at vi kan gjere gode ting. Vi veit at dette vil bli ein kamp der vi må jobbe hardt.

Den norske United-manageren har ein god statistikk mot byrival Manchester City sidan han signerte for klubben i 2018. Han har tre sigrar, éin uavgjort og berre eitt tap i ligaen for Pep Guardiolas mannskap.

