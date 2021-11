Arsenal-direktøren avfeiar snakk om sal

sport

Det gjer direktøren klart overfor Sky Sports.

Det siste året har det vore mykje snakk om eit eventuelt sal av London-klubben, der mellom anna Spotify-gründer Daniel Ek har lagt inn eit formelt bod på 1,8 milliardar pund (rundt 20 milliardar norske kroner).

No seier den amerikanske Arsenal-direktøren, som er son av eigar Stan Kroenke, at dei aldri har vurdert sal.

– Klubben er ikkje til sals, vi er berre i startfasen av det vi vil gjere her. Vi har berre eigd klubben sidan 2018. Vi har ein ung trenar og ein ung tropp, og no lagar vi vegen for framtida, seier han og held fram:

– Vi får bod på klubben heile tida frå mange aktørar frå heile verda. Det seier litt om styrken til klubben.

Klubben brukte mykje pengar i sommarvindauget der dei styrkte laget med mellom anna midtstoppar Ben White og målvakt Aaron Ramsdale. Også Martin Ødegaard vart permanent klar for klubben etter låneopphaldet sist sesong.

Arsenal ligg på 5.-plass med 20 poeng etter elleve kampar i Premier League.

(©NPK)