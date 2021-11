Full semje i FIS-styret om forslag til nye OL-øvingar

sport

Skiforbundet har teke til orde for at kombinert og hopp i stor bakke for kvinner, og dessutan telemark, bør komme med på OL-programmet i Milano og Cortina om vel fire år. Dette har dei fått einstemmig støtte for i FIS-styret.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) vedtek det endelege øvingsprogrammet kommande vår, etter OL i Beijing. Då blir det klart om skifamilien får viljen sin.

– Det er ulike argument for dei tre. Kombinert er den einaste OL-greina der ikkje både kvinner og menn deltek. Med det fokuset IOC har på like moglegheiter og betra kjønnsbalanse i internasjonal idrett, bør det vere sjølvsagt at kvinnekombinert kjem på OL-programmet. Det same gjeld hopp i stor bakke for kvinner. Det vil gjere at kvinner og menn får like mange konkurransar i OL, slik dei allereie har i VM. Når det gjeld telemark som OL-grein, har det vore arbeidd for dette i mange år. Vi kryssar fingrane for at vi endeleg lykkast med det, seier skipresident Erik Røste, som er Noregs medlem i FIS-styret.

