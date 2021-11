Nyland fik landslagshjelp etter bortgangen til mora: – Kjempeklar til å konkurrere

sport

Søndag fortalde Nyland på Instagram at mora nyleg gjekk bort etter lengre tids sjukdom. Han har ikkje vore i Bournemouth-troppen i dei to siste kampane til laget.

«Dette året har hittil vore det tøffaste i livet mitt, spesielt dei siste vekene», skreiv han i innlegget.

Landslagssjef Ståle Solbakken fekk måndag spørsmål om Nylands situasjon framfor dei to viktige kampane mot Latvia og Nederland i VM-kvalifiseringa.

– Vi har vore i god kontakt med Ørjan gjennom dette. Det er ei vond sak for oss, for han og familien hans, men han har sagt at viss det er ein stad han har kunna slappe av i heile prosessen, så er det på bana, sa Solbakken.

Inga hindring

Han la til at målvakttrenaren til landslaget Frode Grodås har vore saman med Nyland på Sunnmøre for å få unna nokre treningsøkter.

– Frode har sagt at øktene gjekk bra, og at Ørjan har hatt bra fokus og vore veldig glad for initiativet.

Solbakken har fått rapportar om ein kamplysten Nyland.

– Han tok bussen rett frå Gardermoen til Åråsen, så han er fullt klar til å delta. Alt han har sagt til no, er at han er kjempeklar til å konkurrere om plassen. Han kjenner ikkje at det er noka hindring for at han kan trene og spele kampar.

Konkurranse

Nyland spelte begge Noregs kampar i oktober mot Tyrkia (1–1) og Montenegro (2-0). Han fekk sjansen til å vakte det norske målet i 5-1-kampen mot Gibraltar i september, og han beheldt seinare plassen då Rosenborg-målvakt André Hansen pådrog seg ein kneskade.

Hansen er no tilbake i Noreg-troppen. Saman med Nyland kjempar han om målvaktposisjonen med Vejle-målvakt Sten Grytebust. Solbakken har ikkje bestemt kven av dei som startar mot Latvia laurdag. Tre dagar seinare ventar Nederland i Rotterdam.

– Keeper er ein av plassane vi ser på. Det er ein god konkurranse og fine spørsmålsteikn. Det gir deg noko gruble over, og det er alltid bra for ein trenar, sa Solbakken måndag.

Nederland toppar Noregs gruppe i VM-kvalifiseringa med 19 poeng. Solbakkens menn (17) og Tyrkia (15) følgjer nærast. Puljevinnaren er sikra VM-plass, medan toarlaget får ein ekstrasjanse i eit omspel i mars neste år.

