Zlatan tilbake for Sverige: – Endeleg!

sport

Åtte månader er gått sidan Ibrahimovic «redebuterte» for Sverige. I mars spelte han den første landskampen sin på godt over 1700 dagar, men returen vart kortvarig. Ein kneskade på tampen av vårsesongen gjorde at han mista EM.

– Det kjennest bra. Endeleg! sa 40-åringen då han møtte pressen på Friends Arena i Solna måndag kveld.

Milans veteranspiss har hatt eit svært skadeplaga år. Det var tøft for han å sjå Sveriges sluttspelkampar framfor ein skjerm.

– Det var tungt. EM var ein av tinga eg hadde gledd meg til og lengta etter å spele, men eg var ærleg med meg sjølv. Eg var ikkje 100 prosent.

Balanse

I september skåra Zlatan for Milan i første kamp frå skade, men endå ein gong halta kroppen. Denne gongen hadde han vanskar med hælsene. Sidan har han vorte brukt forsiktig og spelt sju kampar i Serie A og Champions League. På desse har han gjort to mål.

Berre to gonger i haust har han spelt 90 minutt. Måndag vart han spurt om kroppen toler to VM-kvalifiseringskampar med berre tre dagars mellomrom.

– Alle vil spele, men eg trur at eg må balansere speletida med tanke på dei skadane eg har hatt. Finn eg rett balanse, skal eg nok kunne spele så mykje som mogleg, svarte Ibrahimovic og følgde opp på karakteristisk vis:

– Eg blir betre kjend med kroppen min for kvar dag som går. Den blir eldre, hovudet yngre, og eg blir finare. Det er noko nytt kvar dag.

Mykje på spel

Sverige møter Georgia på bortebane torsdag og Spania i Sevilla søndag. I potten ligg ein direkteplass til neste års VM i Qatar. Det inspirerer Zlatan.

– Det kjennest veldig bra. Det er desse kampane ein vil spele, når mykje står på spel. Det er berre den siste vesle biten igjen før vi er der vi vil vere. Med trua mi på meg sjølv, skal det gå bra.

Ibrahimovic kjem til å vere 41 år når VM blir spelt mot slutten av 2022. Han har ikkje peikt ut meisterskapen som ein sluttstrek for karrieren.

– Eg vil halde fram så lenge eg kan.

Sverige toppar kvalifiseringsgruppa si to poeng føre Spania før dei to siste kampane sine i VM-jakta. Dei blågule vil vere sikra førsteplassen om dei slår Georgia og Spania gir frå seg poeng borte mot Hellas. Blir det spansk siger, møtest Sverige og Spania til gruppefinale tre dagar seinare.

(©NPK)