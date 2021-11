Østberg frykta karriereslutt: – Tanken streifa meg

sport

Måndag kom nyheita om at Østberg har fått innvilga ein gyldig helseattest frå Skiforbundet. Det gjer at ho seinare i månaden kan stille i verdscupen for første gong sidan mars i fjor.

Gjøvik-løparen omtaler ventetida som ein «tålmodighetsprøve». Helsa har ikkje spelt på lag dei to siste åra.

– Eg hadde jo håpa at ting skulle snu før, og at eg skulle få nokre positive svar. Så fekk eg nokre svar som ikkje var så positive, og eg måtte jobbe med meg sjølv både fysisk og mentalt for å stå i det. Samtidig måtte du ta dei gode vala. Det har vore krevjande, seier Østberg til NTB.

Ærleg

Ho mista store delar av 2019/20-sesongen og heile sist sesong fordi ho ikkje oppfylte Skiforbundets krav til helseattest. I tillegg pådrog ho seg i fjor to trøyttleiksbrot i foten.

– Har du på noko tidspunkt tenkt at du ikkje ville klare å komme tilbake?

– Ja, den tanken har streifa meg. Så ærleg skal eg vere. Eg har ikkje hatt lyst til at det skulle skje, men eg har tenkt at det faktisk kan vere at dette ikkje går.

Østberg fekk startnekt for første gong i november 2019. Det vart gjort kjend på ein emosjonell pressekonferanse før den nasjonale sesongopninga på Beitostølen. Sidan har ho hatt ein lang kamp for å få orden på helsesituasjonen. Mellom anna måtte balansen mellom matinntak og trening bli betre.

Følgjer nøye med

Øystein Andersen er medisinsk ansvarlege for langrennslandslaget. Han har følgt opp Østberg tett dei siste åra, og slik blir det òg framover.

– Framgangen gjer at det er rett å la henne starte, men det føreset at vi ser at ho toler det. Vi må følgje godt nok opp, og det skal eg ta meg av. Punkt éin er at belastninga blir grei, seier Andersen til NTB.

Han synest det er hyggjeleg å sjå Østberg få utteljing for jobben ho har gjort.

– Det fortener ho honnør for.

Østberg er ein av dei mest meritterte langrennsløparane i sin generasjon. Ho vann Tour de Ski samanlagt i 2019, og fem år tidlegare tok ho OL-gull i lagsprint saman Marit Bjørgen. I verdscupen har ho 16 enkeltsigrar.

Medaljehåp?

Konkurransecomebacket skjer i verdscupopninga i finske Ruka. Der skal ho etter planen gå eitt av tre renn lagt til dagane 26.–28. november. Tankar om mogleg medalje i Beijing-OL verkar litt fjernt akkurat no. Vinterleikane startar 4. februar.

– Det er ikkje heilt der fokuset mitt har vore no. Men viss ting går bra framover, og helsa held fram med å vere med, og OL blir aktuelt, så er sjølvsagt målet det. Men eg veit òg kor hardt det er. Eg har jo gått nokre skirenn før og veit kor tøft det er i toppen. Eg får ta eitt steg av gongen, seier Østberg.

Landslagslegen vil ikkje leggje lista for høgt. Han minner om at det er lenge sidan Østberg har gått skirenn på høgt nivå, og ho har heller ikkje trena i høgda slik lagvenninnene har gjort.

– Det blir ein krevjande sesongstart, men helse står før prestasjon. Det har vi teke konsekvensen av. Men eg trur at når helsa er god nok, vil òg forma vere god nok, seier Andersen.

(©NPK)