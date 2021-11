NFF reagerer på Josimar-trussel frå VM-komiteen i Qatar

sport

Det var i helga at Josimar fekk eit brev frå det norske advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig på vegner av den lokale VM-komiteen i Qatar. Der vart magasinet bede om å fjerne ein kritisk artikkel frå nettsidene sine.

Samtidig kom det varsel om moglege rettslege steg viss oppmodinga ikkje vart følgd. Josimar står på sitt, og måndag opplyste dei sjølv om søksmålstrusselen i sosiale medium.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt har hatt eit anstrengt forhold til Josimar, men i dette tilfellet står han på parti med fotballbladet.

– Eg kan ikkje sjå at Josimar har gjort noko gale her. Eg har lese saka, og det er ein god kritisk journalistisk sak mot Qatar. I mine auge er det ikkje noko kritikkverdig her, seier Bjerketvedt til TV 2.

Han vil raskt ta opp saka gjennom fotballen sine eigne kanalar.

– I første omgang vil vi reise nokre kritiske spørsmål overfor FIFA. VM-komiteen har lagt lista høgt, og mellom anna garantert full pressefridom. At dei kjem med ein slik trussel, står i grell kontrast til det. Så det er eit naturleg steg for oss å ta saka vidare.

(©NPK)