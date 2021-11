Ramos nærmar seg PSG-debuten fire månader etter overgangen

sport

35-åringen forlét i sommar Real Madrid til fordel for PSG. Han bytte klubb for første gong sidan 2005, men hittil har sesongen vore eit mareritt for Ramos.

Ein langvarig leggskade har halde han på sidelinja i fire månader. Først no kan spanjolen endeleg trene med dei nye lagkameratane sine. Le Parisien skriv at Ramos tysdag var på feltet med mellom anna Ander Herrera, Juan Bernat og Mauro Icardi. Dette er alle spelarar som ikkje er sende på landslagsoppdrag.

Ramos har ikkje spelt ein teljande fotballkamp sidan Real Madrids semifinaletap for Chelsea i Champions League 5. mai. I PSG er det eit håp om at midtstopparen kan få debuten sin mot slutten av månaden.

