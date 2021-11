VM-start 1. desember: Hergeirsson har ikkje høyrt noko om korona-regelverket

sport

– Vi fekk jo ein ordentleg vekkjar under samlinga vår i Noreg i oktober. Vi fekk inn smitte, sannsynlegvis i Nadderud-hallen, med elleve spelarar og leiarar smitta. Det viser kor lett det kan hende, seier Thorir Hergeirsson til NTB.

Det internasjonale handballforbundet IHF har ikkje opplyst noko om korona-protokollen som skal gjelde i Spania-VM. Meisterskapen startar 1. desember og blir avslutta 19. same månad.

– Helseteamet vårt har lagt opp eit løp inn mot, før og under VM-samlinga. Det blir ei boble og eit ganske strikt regime, seier Hergeirsson til NTB.

Han er oppgitt over at IHF ikkje har kommunisert ut noko om kva grep som blir tekne for laga i VM.

– Synest du at IHF burde vore på banen no?



– Ja.

– Er du overraska over at dei ikkje er det?



– Nei.

Noreg speler tre kampar i Bergen rett før avreise til Spania. Der blir første kamp spelt 3. desember. Noreg er i gruppe med Iran, Kasakhstan og Romania.

