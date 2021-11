Beijing-OL kan bli klimaversting – treng enorme mengder kunstsnø

sport

Det skriv Insidethegames. Nettstaden viser til World Weather Online som opplyser at det frå januar til mars i år berre fall to centimeter snø over OL-anlegget i Yanqing som skal brukast i vinterleikane i februar.

Andre rapportar antydar at arrangøren treng 185 millionar liter vatn for å skape nok kunstsnø til å dekkje OL-anlegget.

Carmen de Jong, professor i geografi ved universitetet i Strasbourg, er bekymra.

– Desse fjella har praktisk talt ingen snø. Dette kan bli det minst berekraftige vinter-OL-et nokosinne, seier ho.

IOC lovar betring

200 snøkanonar er installerte for å lage kunstsnø til alpinanlegget i Yanqing, medan det er laga røyr og grøftar for å transportere vatn frå reservoaret til snømaskinene.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har uttalt at det er sett i verk ei rekkje vannbesparende tiltak og gjenvinningsløysingar for å optimalisere vassbruken til snøproduksjon, menneskeleg forbruk og andre formål.

Samtidig har IOC lova å redusere CO2-utsleppet med 50 prosent innan 2030. Dei har òg underteikna FNs «Race to Zero»-kampanje, som seier at organisasjonen skal kutte nettoutsleppa sine innan 2050.

Mykje kunstsnø

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har dessutan uttalt at ein satsar på å bli verdas første klimapositive internasjonale idrettsforbund. Det vil ein først og fremst oppnå gjennom prosjekt for å verne regnskogen i Amazonas.

I vinter-OL i Pyeongchang for fire år sidan var omtrent 90 prosent av snøen i alpinanlegget kunstig. Det vart òg brukt kunstsnø i OL i Sotsji (2014) og Vancouver (2010).

Alpinøvingane i Beijing skal arrangerast mellom 6. og 19. februar.

(©NPK)