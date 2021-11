Emilie Haavi forlèt LSK – har «noko spennande» på gang

sport

– Dette har vore klubben min dei siste ni åra, og det å ta på seg drakta éin siste gong kjem til å bli emosjonelt, seier Haavi til nettstaden til klubben.

29-åringen, som i tida 2008 til 2012 vann seks titlar (tre serie- og tre NM-gull) med sin tidlegare klubb Røa og dermed er oppe i 17 titlar i norsk klubbfotball, kan ikkje seie der ferda går vidare.

– Det er noko veldig spennande og freistande på gang, men meir enn det kan eg ikkje seie akkurat no. eg håpar på ei avklaring dei næraste vekene, seier ho.

– Valet om å forlate LSK Kvinner har vore utruleg vanskeleg, særleg fordi eg merkar at klubben har noko bra på gang både på og utanfor banen. Bakgrunnen for valet handlar i botn og grunn berre om at eg etter ni år på same stad ønskjer å utfordre komfortsona mi og oppleve noko anna før karrieren ein dag tek slutt.

Ho avsluttar LSK-karrieren med kamp mot nybakt seriemeister Sandviken. Ho står med 214 kampar og 108 mål for LSK i serie, cup og meisterliga.

