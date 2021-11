Håkon Opdal legg opp

sport

Det opplyser Brann på sin nettstad.

– Eg har bestemt meg for at eg ikkje skal spele fotball lenger. Eg har teke avgjerda no i haust, og det kjennest rett. Eg er takksam for at eg har fått halde på så lenge og føler at eg har utvikla meg heile vegen, seier Opdal.

Han gir seg etter 20 sesongar som målvakt på toppnivå. Opdal spelte for Brann frå 2001 til 2011, før turen gjekk til danske Sønderjyske. Seinare var han i Start i seks sesongar før han vende tilbake til Brann framfor 2019-sesongen.

Målvakta vart cupmeister med Brann i 2004 og seriemeister i 2007. Han var førstemålvakt for Noreg i ein periode frå 2006 til 2008 og fekk tolv seniorkampar med flagget på brystet.

Opdal er femtemann på adelskalenderen i Brann med dei 296 kampane sine for klubben. I resten av 2021 skal han prøve å bidra til at bergensarane bergar plassen i Eliteserien.

– Eg har vore i liknande situasjonar før. Det er ikkje slutt før det er slutt, og ein kan ikkje la seg knekke på vegen. Kvart mål skåra og sloppe inn og kvart poeng vil bety noko til slutt. Viktigheita av dette formidlar eg til resten av laget, seier Opdal.

Neste eliteseriekamp for Brann blir spelt borte mot Sandefjord 21. november.

