Mjelde om skadecomebacket: – Stoltaste augneblinken i karrieren

Mjelde hadde vore ute av spel sidan i mars på grunn av ein alvorleg kneskade, men tysdag var landslagskapteinen endeleg tilbake då Chelsea slo sveitsiske Servette i Meisterligaen.

Bergensaren slapp til som innbytar i det 66. minuttet. No set ho ord på kjenslene som rørte seg då comebacket var eit faktum.

– Eg har vanskar med å forklare kor mykje gårsdagen betydde for meg, skriv Mjelde på Twitter.

– Eg trur det å gå ut på banen igjen var den stoltaste augneblinken i karrieren min. Det har vore ei lang og tøff reise. På enkelte dagar kunne eg aldri førestille meg det eg gjorde i går, men eg klarte det f … meg, seier ho.

Det betydde mykje òg for lagvenninnene å ha Mjelde kampklar igjen tysdag. Etter sigeren var trenar Emma Hayes mest oppteken av å hylle den norske landslagsprofilen.

– Det var ein strålande laginnsats, men personleg vil eg snakke om Maren Mjelde. At ho no er tilbake i laget etter å ha vore borte i så mange månader … Ho har lagt ned enormt mange timar for dette. Laget er begeistra på Marens vegner, sa Hayes i eit intervju publisert på Chelseas Twitter-konto.

