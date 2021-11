Uvaksinert quarterback i NFL fekk koronabot

sport

37 år gamle Rodgers deltok på Green Bay Packers' årlege halloweenfest, og problemet var at han ikkje hadde vaksinert seg mot koronaviruset. NFL bøtelegg han dermed med 14.650 dollar, tilsvarande 123.500 kroner.

Det er eit relativt lite beløp for Rodgers, som i den fire år lange kontrakten sin med Packers forventar å tene 1,13 milliardar kroner (134 millionar dollar).

Rodgers har ifølgje ESPN òg fått ei åtvaring for ikkje å ha brukt munnbind på ein pressekonferanse nyleg.

NFL har òg bøtelagt klubben og ein annan spelar som også deltok på festen, Allen Lazard, med høvesvis 2,5 millionar kroner (300.000 dollar) og 123.500 kroner.

Bøtene kjem etter at NFL førre veke innleidde ei gransking av Packers og Rodgers då at det kom fram at quarterbacken hadde vore uklar rundt vaksinestatusen sin overfor nokre journalistar under eit intervju i august.

– Ja, eg har vorte immunisert, svarte han på spørsmål om han hadde vorte vaksinert.

I førre veke avslørte han derimot at han ikkje er vaksinert, men at han skal ha vore gjennom fleire ulike behandlingsmetodar som skulle føre til immunitet.

Det heile kom fram då han testa positivt på ein koronatest førre veke. Ifølgje NFLs reglar skal spelarar som ikkje er vaksinerte, i isolasjon i ti dagar viss dei testar positivt for korona før dei kan spele igjen.

Rodgers' karantene går ut laurdag. Dagen etter spelar Green Bay Packers mot Seattle Seahawks.

(©NPK)