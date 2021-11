sport

Nederland fekk inn tre forfall måndag. Georginio Wijnaldum var ikkje med på treninga på onsdag fordi han kjende seg småuggen.

Van Dijk er eitt gult kort unna å måtte stå over mot Noreg.

– Det spelar ikkje inn på måten eg spelar på. Alle som kjenner meg, veit at eg prøver å unngå situasjonar der eg kan få gult kort, sa van Dijk på ein pressekonferanse onsdag.

– Forhåpentleg tek vi tre poeng (mot Montenegro laurdag), og eg unngår gult kort. Så kan vi sjå fram mot kampen mot Noreg. Det er eit tap for dei at (Erling Braut) Haaland ikkje er med. Eg oppmodar fanane våre til å la seg høyre, slik at Noreg forstår at dei ikkje har noko å hente mot oss.

Det vil vere vel 42.000 tilskodarar på tribunane i Rotterdam tysdag.

Nederland leier gruppa med 19 poeng føre Noreg (17) og Tyrkia (15).

(©NPK)