Dei svenske skiskyttarane sprengde forbundets bonustak: – Fekk berre halvparten av pengane

sport

Til avisa seier stjerna Hanna Öberg, som tok sølv på normaldistansen og to stafettbronsar, at det vart eit diskusjonstema etter sesongen.

Sveriges skiskyttarforbund hadde i samråd med utøvarane landa på eit bonustak som alle trudde skulle vere meir enn høgt nok. At 2020/21 skulle bli ein suksessesong av det formatet han vart, hadde ingen av dei venta.

– Vi fekk omtrent halvparten av bonusen, så det har vi snakka om. Vi har ein bra dialog med forbundet. Ein kan ikkje forvente ein rekordsesong kvart år heller, seier Öberg.

– Vi kom overeins om eit bonustak som vi tenkte at vi aldri kom til å nå, seier Sebastian Samuelsson, som tok fire VM-medaljar og åtte pallplassar i verdscupen.

Generalsekretær Rikard Grip i Sveriges skiskyttarforbund beklagar berre delvis at dei ikkje kunne utbetale bonuspengar i samsvar med avtalen per resultat. Samtidig avslører han at bonusbudsjettet er auka framfor den kommande sesongen.

– Eg synest vi hadde ein bra dialog med løparane om korleis vi handterte det ut frå at vi oppnådde maksimal bonusutbetaling og korleis vi fordelte det til dei ulike personane. Vi har utvikla det no og funne ein modell som alle er fornøgde med, seier Grip.

(©NPK)