Fotballpublikummet er tilbake på tribunane – men i Skien, Oslo og Bærum kvir ein seg

Tilskodarane er på full fart tilbake for å følgje Eliteserien i fotball for menn. Tala så langt viser berre ei lita endring i forhold til tilsvarande rundar i førre normalsesong, 2019.

I gjennomsnitt har 5614 tilskodarar følgde runde 20 til 26 frå stadionplass i år. Samanlikna med tilsvarande rundar i 2019 er tilskodarsnittet berre 437 lågare (ned frå 6051).

– Det er svært gledeleg at folket er tilbake, og at fleire klubbar har ein auke er fantastisk bra. Klubbane har jobba svært godt i nærområdet sitt. Dei har vore kreative og gjorde tilleggsaktivitetar som konsertar, «fanzone» og aktivitetar opp mot kampane som har gitt ein fin effekt. Dette viser at hardt arbeid gir resultat, seier kommersiell leiar Pål Breen i Norsk Toppfotball til NTB.

Bodø/Glimt gjekk gjennom suksessesongen i fjor nesten utan tilskodarar på grunn av pandemien. I 2019 vart det sølv, medan i år har laget vore i toppen gjennom heile sesongen. Det har gitt 536 fleire tilskodarar i gjennomsnitt. I tillegg er det byggjearbeid på Aspmyra, så talet kunne truleg vore ein del høgare.

– At Bodø/Glimt og landslaget gjer det godt, gjer at norsk fotball er på fleires lepper. Dette kombinert med spenning både i toppen og botnen av eliteserien merkar vi at aukar interessa for norsk fotball, seier Breen.

– Vi har akkurat køyrt ei publikumsundersøking, og der kjem det fram at stemning er faktor nummer éin for at folk ønskjer å dra på kamp. Når spenninga og rivaliseringa er til stades, blir stemninga betre. Norsk Toppfotball ønskjer å rose supportergrupperingane som lagar liv på tribunane, seier han.

Rosenborg og Brann har faktisk hatt ein auke i tilskodartilgangen med 850 og 675 tilskodarar i gjennomsnitt. For Branns del kjem nok den største auken av at stadion var under omfattande ombygging i 2019-sesongen.

Også Haugesund kan vise til positive tal, men berre 17 fleire i snitt har sett kampane i 20. til 26. runde.

Laga som ser ut til å slite med å få publikum til å velje fotball frå tribunen i staden for frå TV-stolen, er Odd, Vålerenga, Stabæk og Strømsgodset. I Skien kan forklaringa vere at ein var med i medaljekampen for to år sidan, medan det i haust har vore færre høgdepunkt.

Heller ikkje serietoar Molde kan seie seg fornøgd med at dei har hatt nesten 1000 færre tilskodarar enn for to sesongar sidan, då laget vart seriemeister.

Viking heng litt betre med på tabellen denne sesongen enn for to år sidan, men har 236 færre tilskodarar i snitt i år. Laget held tredjeplassen og kan ta den første medaljen sin på 14 sesongar.

Sandefjord og Ranheim er ikkje teke med i utrekningane sidan dei ikkje spelte i eliteserien i høvesvis 2019 og 2021-sesongen.

