Franskmann blir landslagstrenar i orientering

Renard, som er busett på Kongsberg, startar i jobben allereie denne veka. Han vil utgjere trenarteamet på landslaget saman med Anders Nordberg og Janne Salmi. Dei to sistnemnde er høvesvis landslagstrenar og landslagssjef.

– Då Anders (Nordberg) vart tilsett som landslagstrenar i vår og kunne starte i jobben omgåande, gav det oss moglegheit til å ha ein lengre prosess på tilsetjinga av den andre landslagstrenaren, og no er vi veldig glad for å ha dette i hamn. I tillegg er vi veldig fornøgde med at vi har fått ein så kompetent person som Damien, seier landslagssjef Janne Salmi.

Renard har solide merittar frå sin eigen orienteringskarriere. Dei siste åra har han jobba som idrettslærar på Kongsberg. Han er lektor av yrke.

– Eg gler meg veldig til å komme i gang med jobben, seier franskmannen.

Han får det første møtet sitt med utøvarane under ei oppstartssamling for landslaget søndag.

