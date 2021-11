Maren Lundby blir hoppekspert på TV

sport

Lundby stadfestar sjølv til avisa at ho har takka ja til tilbodet om å bli ekspert for Nent, som har overteke hopprettane frå NRK.

Ho debuterer i neste veke, når herrane har sesongopning i russiske Nizjnij Tagil.

– Planen er å vere hoppekspert i studio og komme med mine syn på ting. Eg håpar det blir bra, og eg gler meg veldig, seier Lundby.

Ho kjem til å vere «ringside» i to–tre verdscuphelgar, men skal hovudsakleg vere studioekspert.

Det er den tidlegare TV 2-profilen Kasper Wikestad som skal kommentere hopp for Nent den kommande sesongen. Han får med seg Andreas Stjernen som sidekommentator.

Maren Lundby var tidlegare i haust open om at ho slit med vektutfordringar. Det gjer at hoppstjerna allereie har konkludert med at ho ikkje satsar mot Beijing-OL. Totningen har samtidig ikkje lukka døra heilt for å prøve seg i hoppbakken i vinter.

Lundby avviser at karrieren er over.

(©NPK)