Skøyter: Henriksen legg opp omgåande

sport

Det stadfestar han overfor Bergensavisen. Henriksen tek konsekvensen av at han ikkje vart teken ut til det første verdscupløpet i vinter.

– Eg hadde bestemt meg for at dette skulle bli min siste sesong, men eg ser ingen vits i å gå rundt og utsetje noko når sesongen verkar køyrt uansett, seier Henriksen til BA.

29-åringen har slite etter OL-suksessen. Han droppa tidlegare i år ut av landslaget for å satse på eiga hand. Sjølv syntest han det gjekk bra i starten, men sjukdom spolerte sjansane til å komme med i det første verdscuputtaket i sesongen.

– Slik eg ser det, er det ingen reelle moglegheiter for meg til å komme meg inn på verdscuplaget. Det igjen gjer at det blir vanskeleg å komme seg til OL. Og då er jo eigentleg sesongen over. Derfor legg eg rett og slett opp som skøyteløpar, forklarer Henriksen.

(©NPK)