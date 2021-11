Solbakken: – Diskuterer eit par plassar

sport

Noreg er klar for VM med siger mot Latvia på Ullevaal laurdag og nye tre poeng mot Nederland tre dagar seinare. Den sistnemnde lagnadskampen blir spelt på De Kuip i Rotterdam.

Solbakken er tydeleg på at alt konsentrasjon ligg på den første kampen. Startoppstillinga er ikkje hundre prosent spikra.

– Vi diskuterer framleis eit par posisjonar, men vi har kampplanen klar og måten vi vil spele på. Somme utfører jo rolla si på eit lag litt forskjellig, det er ikkje to spelarar som er like, og det er det vi diskuterer no, sa landslagssjefen torsdag.

Han opnar for å bruke fleire formasjonar undervegs i jakta på tre poeng laurdag.

– Vi veit no at vi meistrar nokre ulike formasjonar, og det kan godt hende vi får bruke fleire formasjonar på den kampen, som vi har gjort i andre kampar, sa han.

