Steven Gerrard tilsett som Aston Villa-manager

sport

Birmingham-klubben stadfestar tilsetjinga på nettstaden sin torsdag.

Den tidlegare midtbanegeneralen har trena den skotske klubben Rangers sidan 2018 og leidde laget til den første ligatittelen sin på ti år i 2020/21-sesongen. Gerrard har over 700 kampar for Liverpool, og no er det klart at han går til engelsk toppnivå, denne gongen som hovudtrenar.

Administrerande direktør i Villa, Christian Purslow, var sjølv tilsett i Liverpool som direktør under Gerrards tid hos dei raudkledde. No skal dei to blir gjenforeina.

Dean Smith var ferdig som trenar i klubben sist søndag etter ein svak sesongstart. Laget ligg på 16.-plass med ti poeng i ligaen etter elleve kampar, og møter Brighton i første kamp etter landslagspausen.

