Handball-VM: IHF lovar koronaprotokoll om få dagar

Sjefen til handballjentene uttrykte tidlegare i veka at han meiner at Det internasjonale handballforbundet (IHF) er for seint på banen med koronareglane for meisterskapen, som startar 1. desember.

I ein e-post til NTB forklarer IHF årsaka til at ein covid-protokoll enno ikkje er på plass.

– Først og fremst, ver trygg på at det kjem ein covid-19-protokoll som skal gjelde for kvinnenes VM. IHF og organisasjonskomiteen i Spania har jobba saman for å sikre trygge omgjevnader for alle involverte.

– Samtidig, sett opp mot den nylege auken av positive koronatilfelle, var det nødvendig med endringar, og det har ført til ei forseinking i kommunikasjonen. Vi planlegg å informere laga om hygienekonseptet innan slutten av denne veka/byrjinga av neste veke, skriv Jessica Rockstroh i IHFs presseavdeling.

