Motstandarane framfor Ruud-møte: – Imponerande

Djokovic og Ruud møtest i første runde. Dei to har berre møttest éin gong før, men likevel veit verdseinaren at han vil få tøff kamp av Ruud måndag.

– Casper ein av dei mest hardtarbeidande på touren. Han fortener å vere her, for han har vore ein av dei mest stabile spelarane i år, seier Djokovic på pressekonferansen framfor turneringa.

Ruud har vunne heile fem titlar på ATP-touren i år, og det imponerer verdseinaren.

– Han fortener å vere her. Han har hatt eit imponerande år, og han har vunne mykje, held serbaren fram.

Djokovic har òg hatt eit sterkt år der han har vunne heile tre av fire Grand Slam-titlar. Han vann òg prestisjetunge Paris Masters så seint som sist helg.

Hardcourt-løft

Djokovic nemner at Ruud er ein god grusspelar, men meiner at nordmannen har løfta seg stort på hardcourt-underlaget denne sesongen.

– Han har hatt mest suksess på grus, men han har vorte mykje betre på hardcourt, på korleis han bevegar seg og korleis han slår ballen, seier Djokovic.

I gruppe med Ruud og Djokovic er greske Stefanos Tsitsipas og russiske Andrej Rubljov. Også Tsitsipas har late seg imponere av Ruuds sesong. Han nemner, til liks med Djokovic, løfta Ruud har fått på hardcourten.

– Casper har hatt ein rekordsesong i år og har fått masse poeng. Han har fått mange poeng på grus, men har starta å gjere det bra på hardcourt òg, seier Tsitsipas.

– Dobbelt så tøft

Verdsfemmar Rublev er full av lovord om Ruud og ventar eit knalltøft møte med nordmannen i Torino.

– Eg har alltid hatt tøffe kampar mot Casper, og somme gonger har han vore skikkeleg nær å slå meg. Og no har han vorte mykje betre, seier russaren og legg til:

– Han har vorte mykje betre sidan sist vi møttest i Monte Carlo i april. At han er her i finalen, beviser at det er sant. Det blir lange, tøffe ballvekslingar og ein fysisk kamp. Det kjem til å bli dobbelt så tøft som sist.

Djokovic meiner at Ruud viser stor dedikasjon til sporten og trur nordmannen ikkje vil spare på krutet i oppgjeret.

– Han dedikerer seg til sporten. Han har ikkje så mykje å tape sidan det er hans første gong, og han ønskjer nok å starte med siger, så han vil gi sitt ytste, seier han og legg til:

– Eg er klar.

