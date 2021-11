Nederlandsk fotball reagerer på moglege koronatiltak: – Liknar politisk fattigdom

sport

Det gjer forbundet klart i ei pressemelding gitt att av De Telegraaf.

Pressemeldinga er sendt ut før det er stadfesta at nye og strenge nasjonale tiltak faktisk vil bli innført. Regjeringa i Nederland skal halde ein pressekonferanse fredag kl. 19.

«Det er med stor vantru vi høyrer om dei moglege nye koronatiltaka», skriv forbundet.

Forbundet viser til at koronasmitte ikkje kan førast tilbake til fotballen og meiner at det er publikum som no må betale prisen.

«Det er meir enn frustrerande å sjå at regjeringa tilsynelatande ikkje ser på smittekjeldene. Det kan ikkje førast tilbake til fotballstadion og det har blitt klargjort fleire gonger. Likevel er det publikum som må betale prisen. Dette liknar politisk fattigdom.»

Forbundet seier òg at regjeringa må sjå på følgja av ikkje å ha publikum på tribunane. Det blir høgst truleg ein rein gruppefinale mellom Nederland og Noreg om VM-plass.

«Denne kampen er veldig viktig for å kvalifisere seg til neste års VM, og heimefordelen med heimepublikum ville sjølvsagt vore ein fin opptur», skriv dei vidare.

Landslagssjef Ståle Solbakken seier likevel at han ikkje trur på rapportane om tomme tribunar i Nederland.

– Det trur eg ikkje på før eg ser det, seier han til TV 2.

