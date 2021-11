Valnes slått i klassisk sprint i finske Muonio

sport

Valnes var suverent best i prologen. Nordmannen vann kvart- og semifinalen sin, men i finalen måtte han sjå russarane Ustjugov og Aleksander Terentev, og dessutan italienske Federico Pellegrino, framfor seg.

Det var Noreg mot Russland og ein hissig italienar i finalen for mennene. Vebjørn Moen tok seg vidare som lucky losar i både kvart- og semifinale, men i finalen enda han sist. Torgeir Sulen Hovland enda på femteplassen.

Mattis Stenshagen og Maximilian Bie vart slått ut i semifinalen.

I klassen til kvinnene vart Anna Svendsen nest best i prologen, men ho vann både kvart- og semifinalen sin. I finalen kom Tromsø-jenta til kort mot tyske Laura Gimmler, heimehåpet Anne Kyllönen og tyske Victoria Carl. Det vart den sure fjerdeplassen for Svendsen.

