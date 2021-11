Casper Ruud imponerte i tap for Novak Djokovic i ATP-sluttspelet

sport

Tennisproffen frå Snarøya tapte med settsiffera 6-7 (4-7), 2-6. I periodar greidde han å gjere Djokovic ukomfortabel. Særleg i første sett rista storfavoritten fleire gonger på hovudet.

Det gjekk tyngre for Ruud i sett to. Der vart han broten to gonger på dei tre første servegama sine, men kunne uansett vere fornøgd med debuten i verdstourfinalen. Ingen nordmenn har tidlegare teke seg dit.

Ruud fekk ein knallstart på den italienske hardcourten. Frå 0-30 kom han tilbake og braut Djokovic i det første gamet i kampen. Undervegs sklei serbaren og mista racketen, men rakk å halde ballen i spel. I etterfølgjande veksling slo Djokovic i nettet.

Deretter heldt Ruud på eigen serve og dobla leiinga. Djokovic reduserte med eit blankt game og braut seinare til 3-3.

På 5-4 overlevde nordmannen to settballar og kjempa seg til tie-break.

Ruud er i grøn gruppe i Torino. Dei neste dagane skal han møte verdsfirar Stefanos Tsitsipas (Hellas) og -femmar Andrej Rubljov (Russland). Dei to beste frå kvar gruppe går til semifinale.

(©NPK)