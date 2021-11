Federer går truleg glipp av Australian Open: – Ikkje ei reell moglegheit akkurat no

sport

Federer har slite med kneproblem i lang tid og gjekk gjennom to andre kneoperasjonar i 2020 som sette han ut av spel i store delar av òg den sesongen.

Over halvparten av alle Grand Slam-turneringar dei siste to åra har gått utan den tidlegare verdseinaren, og no ser det ut til at Australian Open i januar òg går utan sveitsaren.

– Eg trur ikkje Australian Open er ei reell moglegheit akkurat no, seier Federers trenar Ivan Ljubicic til BBC.

Ljubicic presiserer likevel at Federer ikkje har nokon planar om å leggje opp.

– Eg kan garantere at han ønskjer å returnere for å spele tennis.

Rafael Nadal, som i august måtte gi seg for resten av 2021-sesongen med ein fotskade, har sagt at han vil stille i Australian Open.

Det er framleis uvisst om Novak Djokovic vil stille i sesongens første Grand Slam for å forsvare tittelen i Melbourne. Serbaren ventar på korleis koronaregelverket i turneringa blir. Han har nekta å svare på om han er vaksinert eller ikkje.

