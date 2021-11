Høgrisiko for mange nordmenn før Nederland-duellen

sport

Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt, Ola Solbakken og Andreas Hanche-Olsen står alle med eitt gult kort. Morten Thorsby (har allereie sona éin gong) er oppe i tre etter at han hamna i boka til dommaren òg mot Latvia laurdag.

Spelarar må stå over ein kamp for kvart andre gule kort i kval-fasen. Den kan vere på heile tolv kampar for Noregs del.

Ordninga gjer at Albanias Klaus Gjasula etter seks gule kort kjem til å ha vore avvist i tre kampar.

Gruppetoaren skal gjennom eit omspel i mars med enkeltkamp i semifinale og finale. Det er eventuelt her nesten eit heilt norsk lag no er i faresona.

Nederland toppar puljen med 20 poeng føre Tyrkia (18, elleve plussmål) og Noreg (18, ti plussmål).

Tyrkarane spelar borte mot Montenegro i sin siste kamp.

