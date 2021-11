Ruud om det raske underlaget i Torino: – Må spele aggressivt

sport

Det seier det norske tennisesset på pressekonferansen før den prestisjetunge finaleturneringa. Det er første gong ein nordmann deltek i turneringa som set punktum for sesongen. Det er berre dei åtte beste i verda som får vere med, og Ruud kom akkurat med som nummer åtte.

Før oppgjeret mot verdseinar Djokovic, er Ruud klar på at han må spele aggressivt for å kunne halde følgje med serbaren på det raske underlaget.

– Det er relativt raske banar her. Djokovic speler meir om ballen enn andre spelarar her og har ein ekstremt god serve. Han har god rutine på raskt underlag, seier han til NTB.

Utradisjonell inngang

Ruud og Djokovic har begge fem titlar kvar i årets sesong, der Djokovic har tre Grand Slam-titlar blant sigrane sine. Nordmannen seier at han kanskje må ty til utradisjonelle ting i kampen om siger mot den sterke serbaren.

– Eg skal prøve å spele fritt og aggressivt og prøve på ting ein ikkje alltid gjer. Ein må prøve å spele han av banen, for han slår ikkje seg sjølv. Det blir ein morosam og spennande kamp.

Ruud er likevel klar på at han må prøve å nyte turneringa der han kjem inn som sisteseedet. Han seier at han i dei siste månadene har spelt med stort press. Ruud har måtta levere i dei siste turneringane for nettopp å få plass i Torino.

Mykje press

– No vil eg prøve å nyte augneblinken og spele mine neste kampar utan press. Dei to siste månadene har nesten vore for mykje, avsluttar Snarøya-guten.

Ruud sikra plass blant dei åtte beste etter at dei næraste rivalane rauk ut tidleg i Master1000-turneringa i Paris sist helg. Den vann Djokovic, medan Ruud rauk ut i kvartfinalen. Dermed kunne Ruud droppe ATP250-turneringa i Stockholm for å førebu seg best mogleg til Torino.

