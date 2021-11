sport

Han var i staden med på videolink.

– Det gjer ganske vondt fysisk. Det er snakk om eit brot (i hoftebeinet), men eg kan jobbe for fullt med hjernen. Å leie eit lag dreier seg mest om det verbale, sa han.

Han la òg til at det ligg an til at han sit i rullestol under VM-kvalifiseringskampen mot Noreg tysdag.

Det har han gjort ein gong tidlegare i karrieren. Han skadde ein fot under ein samankomst for idrettslærarar og måtte leie ein AZ-kamp frå rullestolen i 2007.

Van Gaal fall av ein sykkel og skadde hofta då han skulle stoppe utanfor treningssenteret til fotballforbundet i byen Zeist søndag. Det gjorde at trenaren vart køyrd til måndagens delvis opne trening i ein liten gartnarbil. Ved rattet sat assistenten Henk Fraser.

Bileta derfrå var høgst uvanlege. Fraser manøvrerte køyretøyet rundt medan van Gaal følgde med på oppvarminga.

Van Gaal er inne i sin tredje periode som Nederland-trenar. I 2001 gav han seg etter at nederlendarane ikkje kom seg til 2002-VM. Same mann leidde så Nederland til VM-bronse i 2014.

Den største avisa i landet, De Telegraaf, stilte måndag spørsmålet om van Gaal-sirkelen kjem til å vere slutta tysdag, i så fall på katastrofalt vis om Nederland endar på tredjeplass bak Tyrkia og Noreg.

