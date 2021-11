Berrettini trekkjer seg frå ATP-finalen – blir erstatta av Sinner

sport

Det vart klart i timane før Berrettini skulle møte polske Hubert Hurkacz i andre kampen på tysdag i raud gruppe.

– Eg har bestemt meg for at ATP-sluttspelet sluttar her. Eg er nedtrykt, og eg hadde aldri trudd at eg ville komme til å måtte gi opp det største tennisarrangementet halde i Italia nokon gong, seier Berrettini.

25-åringen, som er rangert som nummer sju i verda, måtte trekkje seg midt i opningskampen mot OL-meister Alexander Zverev søndag kveld. Han pressa tyskaren til tiebreak i første sett, men makta ikkje å spele vidare.

Han fekk medisinsk hjelp for ein skade i mageregionen.

Sinne kom akkurat ikkje med til årets ATP-sluttspel. Han kjempa lenge om å kunne ta ein av plassane Casper Ruud til slutt spelte seg til. No får han likevel vere med på tennisfesten på heimebane.

(©NPK)