Kristiansen forlengde med Stavanger Oilers

Det opplyser ishockeyklubben på sin nettstad. Kristiansen er ein publikumsfavoritt som har hatt stor suksess med Oilers i sine vel seks sesongar der. Han har underteikna ein toårskontrakt med opsjon på eitt års forlenging.

– Tommy er kanskje i betre form enn nokon gong og veldig motivert for å gi alt for Oilers i åra framover. I tillegg betyr Tommy veldig mykje for oilersfamilien utanfor isen, på så mange måtar. Vi er både glade og stolte over at han vel å halde fram her hos oss, seier sportssjef Pål Higson.

Kristiansen kom til Stavanger første gong hausten 2013. Seinare hadde han eit kort opphald i tyske Krefeld Pinguine og halvannan sesong i moderklubben Sparta Sarpsborg før han vende tilbake til Stavanger framfor 2019/20-sesongen.

