Pettersen fekk pris for årets mål

sport

Målet kom i ein kamp mot Linköping i mai. Piteå låg allereie under 2–4 då dei fekk frispark på midtbanestreken. Opp kom Pettersen for å dunke ballen inn i feltet, men ballen fauk over alle og rett i mål.

– ÅRETS MÅL I Damallsvenskan. Tusen takk til alle som stemde på meg, skriv Pettersen på Twitter.

Målvakta vann kåringa i konkurranse frå sju andre praktmål.

Pettersens lag enda opp med å tape den nemnde kampen 3-4, og dei enda til slutt opp på 11.- og nest sisteplass på tabellen ved sesongslutt.

(©NPK)