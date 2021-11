Ruud vil revansjere Djokovic-tapet – meiner han framleis er underdog sjølv om semifinalen er målet

sport

Ruud tok seg til finalen i Torino som den siste av dei åtte kvalifiserte, og sjølv om han yppa seg mot verdseinar Novak Djokovic i det første settet i den første kampen på måndag i gruppespelet, måtte han tole at det vart tap 6-7, 2–6.

– Eg tek med meg mykje positivt frå denne kampen og inn til den neste, og forhåpentleg til den neste etter der igjen. No har eg forhåpentleg fått unna den vanskelegaste motstandaren med ein gong og har fått ein god indikasjon på kvar nivået ligg, korleis banen kjennest og korleis forholda er, sa Ruud til NTB og resten av den norske pressa etter tapet for den beste tennisspelaren i verda.

I dei to neste kampane ventar Stefanos Tsitsipas frå Hellas og Andrej Rubljov frå Russland. Dei er rangerte som nummer fire og fem i verda.

Den neste kampen blir spelt onsdag kveld.

– Eg skal møte to jamaldra spelarar som eg er vaksen opp med og kjenner litt betre enn det eg gjorde med Djokovic. Eg tek med mykje positivt, sjølv om det alltid er noko ein kan gjere betre. Alt i alt er det mykje ein ta med seg vidare sjølv om det blir tap.

Spennande

Ruud har vorte ein betre tennisspelar denne sesongen. Det gjeld uansett underlag.

– Det blir spennande å sjå kva eg kan gjere i dei to neste kampane. Dei blir ikkje lette dei heller. Eg er underdog i dei to neste kampane òg, men eg kjenner dei i alle fall litt betre enn Djokovic.

Nordmannen meinte at han opna turneringa i Torino heilt greitt. Kanskje gjer tapet at han skjerpar seg ytterlegare til dei to siste kampane i gruppespelet.

– Dette var ein god måte å starte turneringa på. Eg skal lade opp og prøve å slå tilbake. Det er no det gjeld, og eg har framleis tru på at eg kan avansere til semifinalen, men då må eg spele betre enn eg nokon gong har gjort. Trua er framleis på plass, sa Ruud.

– Korleis vil du rangere denne kampen opp mot andre store kampar du har spelt?

– Det var ei stor kjensle å vere der ute og at eg fekk vere med. Eg fekk til mykje, men det er òg mykje ein kan setje fingeren på og vere kritisk til. Slurvefeila må bort, og eg må serve endå betre. Eg spelte bra tennis frå grunnlinja. Fleire førsteservar må inn. Du kan bli litt stressa når du møter den beste spelaren i verda. Han er over alt og i alle krokar av banen. Han er ekstremt god til å lese spelet.

Skjerpings

Tysdag blir det mykje kvile på 22-åringen frå Snarøya. Han får òg pressa inn ei treningsøkt. Ruud meiner det ligg mykje god trening i å møte dei beste.

– Dette er den beste indikasjonen du kan få for å finne ut kva eg kan bli betre på. Det er dei åtte beste som er her, og det må du vere fornøgd med.

Ruud seier at Djokovic er betre enn han sjølv på det meste.

– Han er betre på førsteserven enn meg og også meir presis. Han prikkar linjene regelmessig. Der er han nærast komplett, seier Ruud.

(©NPK)