Skiskyting: Nilsson teken ut til verdscupopninga

sport

– Det er kjempemoro, og eg er veldig glad for at eg får sjansen til å gå i Östersund. Det kjennest òg godt sidan det var her eg fekk verdscupdebuten i vår, seier Nilsson.

Ho tok framfor sist sesong overgang frå langrenn til skiskyting og har til tider slite i det nye tilværet sitt med børsa på ryggen. Ho vart nummer 23 på sprinten og nummer 12 på kortdistansen (normalprogram) i den svenske sesongopninga sist helg. Ho bomma fire gonger laurdag og fem gonger søndag.

Nilssons første sesong som skiskyttar gjekk utan publikum rundt om i løypa. Ho gler seg til å sjå folk til stades.

– Det med publikum er heilt nytt for meg sidan det var korona førre sesong, så å få oppleve publikum for første gong som skiskyttar blir spennande, seier Nilsson.

Dei største stjernene Hanna Öberg, Elvira Öberg og Linn Persson er òg med, medan Mona Brorsson og Anna Magnusson og får plass i Östersund.

(©NPK)