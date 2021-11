Uvisse rundt Bråthen-kontrakt framfor sesongstarten

sport

Bråthen og hoppforbundet vart i oktober ferdig med ein lang konflikt om rolla hans som sportssjef i Skiforbundet. Då vart det klart at Bråthen skal halde fram i forbundet, men frå no av i rolla som landslagssjef.

Tysdag fortel Bråthen til TV 2 at verken hans eller kontrakten til den nye sportssjefen er signerte. Bråthen har frå før gitt uttrykk for at han vil ha Ståle Willumstad inn som sportssjef, men hoppkomiteen har insistert på at stillinga skal lysast ut.

– Det er ikkje signert nokon ny arbeidskontrakt, seier Bråthen og legg til at han er usikker på kvifor.

Willumstad har handtert dei administrative oppgåvene til Bråthen gjennom konflikten, og Bråthen synest det er beklageleg at ingen kontraktar er signerte før sesongstarten.

– Vi skulle sjølvsagt ha ønskt at vi ikkje trong å bruke energi på det når gutane reiser til Russland for å starte sesongen allereie i morgon, seier han.

