Billettrush for Elverums Sagosen-kamp

sport

Berre 15 timar etter at billettsalet starta måndag, hadde klubben selt 6100 sete.

– Det er i overkant av kva eg torde å håpe på. Eg er strålande glad og fornøgd, seier Kalle Björkman til avisa Østlendingen.

Lag frå Holmestrand til Alta var tidleg ute og sikra seg billettar.

Elverum drog 12.377 tilskodarar til heimemøtet med Paris St. Germain i 2019.

– Når vi sel over 6000 billettar før det har gått eit døgn, ser eg ingen grunn til at vi ikkje kan klare rekorden. Og eg kan garantere at dei som kjem får ei oppleving dei aldri har vore i nærleiken av tidlegare, seier Björkman.

Kampen mot Kiel med Sander Sagosen og Harald Reinkind blir spelt i Håkons Hall i Lillehammer samtidig som vinter-OL i Beijing.

