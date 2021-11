Tennisstjerner etterlyser forsvunnen kinesisk tennisspelar: – Eg er i sjokk

sport

Peng (35) skulda den tidlegare visestatsministeren i Kina, Zhang Gaoli (75), for å ha gjort seg skuldig i seksuelle overgrep mot henne for ti år sidan. Etter skuldingane på det kinesiske sosiale mediet Weibo 2. november, har ingen høyrt frå Peng.

– Eg var så redd den ettermiddagen. Eg gav aldri samtykke, eg gret heile tida, skreiv Peng på Weibo, ifølgje NPR.

Innlegget på Weibo vart kjapt fjerna av kinesiske styresmakter, og kontoane hennar i sosiale medium forsvann like etter.

No har fleire tennisprofilar etterspurd kvar det har vorte av Peng.

– Eg har nyleg vorte fortald om ein tennisspelar som har forsvunne, kort tid etter at ho avslørte at ho har vorte seksuelt misbrukt. Sensur er aldri OK. Eg håpar Shuai Peng og familien hennar er trygge og OK. Eg er i sjokk over den noverande situasjonen og sender kjærleiken min, skriv Osaka på Twitter.

Verdseinar Djokovic uttrykte òg bekymring på ein pressekonferanse tysdag.

– Det er sjokkerande at Shuai Peng har forsvunne, sa Djokovic.

Verken Zhang eller kommunistpartiet i Kina har kommentert skuldingane frå Shuai Peng. På ein pressekonferanse førre veke sa ein talsperson for partiet at saka var ukjend.

(©NPK)