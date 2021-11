Thorsby påskjønt med aktivist-pris

sport

Thorsby har lenge vore kjent for klimaengasjementet sitt. Før årets Serie A-sesong symboliserte han dette ved å byte frå draktnummer 18 til 2.

Talet 2 refererer til Parisavtalens mål om å halde den globale oppvarminga under to grader. Han har det same draktnummeret på landslaget.

Onsdag fekk Thorsby prisen og 10.000 dollar som han skal bruke til å fortsetje klimakampen. Det svarer til 87.000 kroner etter dagens kurs.

– Det var veldig overraskande. Eg er sjølvsagt veldig glad for å vinne denne prisen. Eg er veldig stolt, og det gjer meg motivert for fortsetjinga, seier Thorsby.

Prisen heiter«Player Activism Award». I fjor var det Javiera Moreno som fekk prisen for innsatsen sin mot seksuelle overgrep og diskriminering i kvinnefotballen.

(©NPK)