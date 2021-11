Ytterlegare ti arresterte etter supporterbråk i Manchester

sport

Fleire politifolk vart skadde i opptøyane som førte til at Premier League-kampen mellom Manchester United og Liverpool måtte utsetjast. Bakgrunnen for demonstrasjonen var at United-eigarane, familien Glazer, hadde delteke i planlegginga av ein ny europeisk superliga.

Politiet i Greater Manchester har brukt tid på å identifisere dei skuldige etter demonstrasjonen. Med dei ti nye arrestasjonane er totalt 18 personar arresterte i samband med episoden på og utanfor Old Trafford, skriv Sky Sports. Mellom anna har ein studert hundrevis av timar med video frå overvakingskameraa på arenaen.

Dei ti sist arresterte personane er menn i alderen 20–51 år, og dei er mistenkte for valdeleg åtferd og innbrot. Av dei 18 arresterte personane har fem vorte sikta så langt.

Politiet var varsla om demonstrasjonen 2. mai og var på plass for å sørgje for at det heile gjekk roleg for seg. Situasjonen kom ut av kontroll då supporterar braut seg inn på stadion. Det vart tent bluss, og gjenstandar vart kasta mot både politifolk og hestane deira.

